محافظ الإسكندرية: مؤتمر مارلوج ملتقى علمي وعالمي تنظمه الأكاديمية العربية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 11) الذى ينظمه معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية والذي يناقش على مدار ثلاثة أيام، موضوعات تتعلق بدور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق، والذي يشارك فيه مجموعة من كبار الشخصيات والمسئولين رفيعي المستوى والأكاديميين الباحثين من مختلف دول العالم من المعنيين بصناعة النقل البحري.

وقال الشريف إن المؤتمر يشهد عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ (IME) والذي يحظى بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري والموانئ على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ، كما شهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي منها اتفاقية بين الأكاديمية العربية وجامعة بورسعيد، وأخرى بين معهد تدريب الموانئ ومركز التدريب البحري (APEC) ببلجيكا والذي سيجعل المعهد مركز للتميز في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن مؤتمر مارلوج يعد ملتقى علمي وعالمي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية ، كما يعقد به عدد من ورش العمل تقدمها الجامعات والاتحادات المتخصصة في مجال النقل البحري، ويعقد المؤتمر سنوياً حيث قدم على مدار عشر سنوات ماضية عدد من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية.

هذا ويعقد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 11" في الإسكندرية، بعنوان "Towards a Sustainable Blue Economy"، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس قطاع النقل البحري ورؤساء الموانئ البحرية وعدد من الخبراء والمتخصصين في النقل البحري من كافة أنحاء العالم.