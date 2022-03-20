أسرة طالبة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة: «اختل توازنها»

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، لأقوال أسرة فتاة سقطت من الطابق الرابع في منطقة إمبابة، والذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأضافت الأسرة أن الفتاة كانت تنظف في المنزل واختل توازنها وسقطت أثناء ذلك، ولم يتمكنوا من إسعافها لوفاتها في الحال.

كانت البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "شيماء ر" في منتصف العقد الثاني من عمرها وبسؤال أهليتها أفادوا باختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع محل سكنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.