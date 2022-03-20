الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين المنيا» تحرر 70 مخالفة متنوعة

اللواء اسامه القاضى
اللواء اسامه القاضى محاظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – تصريف وتجميع - قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة إلى ضبط 17  مخالفة في مجال متابعة الأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات اخرى

ونوه بأن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وبالتعاون مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تشن حملات يومية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات بيع وتوزيع الوقود والمواد البترولية لضبط الحالة التموينية والأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية وصلاحيتها للأستخدام الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وعدم أستغلال أحتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

تموين المنيا تحرير 70 مخالفة متنوعة حملات رقابية مكثفة علي الأسواق الدكتور محمود يوسف اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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