بسبب الصيانة.. قطع المياه عن بعض مناطق أبو صوير بالإسماعيلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن قطع مياه الشرب، بدءً من الساعة من صباح اليوم الأحد، في عدد من من مناطق مدينة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، من بينها "الكرايم، العطارة، الواصفية، السماكين، المنايف، العالي، حمود موسى، خلاف موسى، السرايا" بسبب إصلاح خط الطرد الرئيسي 1000 مم لمحطة مياه المستقبل بمدينة المستقبل، مما يترتب عليه ضعف المياه وانقطاعها في الأماكن المذكورة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت الشركة في بيانها المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترات المذكورة، مشيرة إلى أن الشركة وفرت سيارات مياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع وفي حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن بدء أعمال الصيانة الكاملة لمنظومة الكلور في محطات المياه، بإقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بإشراف الدكتور علي محمد، والكيميائي محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، وذلك استعدادا لشهر رمضان، وإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لمراحل الاختبارات البيولوجية والبكتريولوجية الخاصة بالمياه بمجمع محطات مياه الشرب في محافظات القناة، ومراقبة جميع عينات المياه ضمانًا لضبط الجودة المعملية، ومراحل أخذ عينات من المياه وتحليلها معمليًا وفحص العينات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ومراحل دورة المياه داخل المحطات من المآخذ وحتى ضخها بالشبكات، مؤكداً علي العملية الدورية لغسيل خطوط شبكات مياه الشرب شهريا بصفة منتظمة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لعمل التحاليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة، وأفضل لمواطني إقليم القناة.