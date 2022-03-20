الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2022 ونصائح الوزارة للطلاب

طلاب
طلاب

أجري صباح اليوم الأحد، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي 2022 الامتحان التجريبي الأول على مدار العام الدراسي الحالي 2021/2022، بمادة اللغة الأجنبية الأولى عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا، حيث يستمر الامتحان لمدة ساعه فقط، بهدف تدريب طلاب الأول الثانوي على شكل الامتحان الإلكتروني قبل إجراء امتحان نهاية العام الدراسي المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل.

موعد الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2022

كما يستمر الامتحان التجريبي لطلاب الأول الثاني لمدة ثلاث أيام على أن ينتهي يوم الثلاثاء المقبل بعد أداء الامتحان التجريبي بمادة التاريخ.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل خلال أيام قليلة.

وطالب المصدر من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بأخذ الامتحان التجريبي الذي بدأ صباح اليوم بشكل جدي، من أجل التدريب على أجهزة التابلت قبل الامتحان النهائي.

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تنبيه هام وعاجل من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

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امتحانات الصف الأول الثانوي|تنزيل منصة الامتحانات على التابلت

نصائح وزارة التربية والتعليم للطلاب

وكانت قد طالبت الوزارة، من جميع طلاب الصف الأول الثانوي شحن الشريحة الخاصة بالتابلت واحضارها  أثناء فترة التدريب المنعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، كما طالبت بشحن التابلت قبل الحضور إلى المدرسة واتصال جهاز التابلت بالواي فاي باستمرار لاستقبال التحديثات الجديدة.

يذكر أن الامتحان التجريبي يهدف التدريب على الامتحانات بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم والتفكير وليس الحفظ والتلقين.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم وضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأشار الوزير إلى أن عقد هذه الامتحانات الإلكترونية التدريبية، يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ تطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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