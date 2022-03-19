السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنبيه هام وعاجل من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

التابلت
التابلت

نصح مسئولو التطوير التكنولوجى بالمدارس طلاب الصف الأول الثانوي نصيحة هامة، وقالوا عبر الجروب الرسمي لهم: طلاب الصف الأول ممنوع فتح نافذة أخرى مع الامتحان أو تقسيم الشاشة (يعني مش open book) حتى لا تخرج من الامتحان.

وأضافوا: الخروج هذه المرة معناه تسليم الامتحان، متابعين: للتأكيد ممنوع الخروج نهائيًا من الامتحان بأي طريقة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل العمل على امتحانات الصف الأول الثانوي، والتى سوف تبدأ غدًا كامتحانات تجريبية على التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/3/20 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة، وتتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت، بالإضافة إلى أن المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.
 

وشددت على أنه يتم وضع الأسئلة فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية ويجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، ويجب توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إن من لا يلتزم سوف تتم إحالته للتحقيق.

التعليم الفنى إلكتروني المدارس الحكومية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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تنبيه هام وعاجل من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

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