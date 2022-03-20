«الغاز» يقتل شابًا وفتاة داخل شقة بأكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد، على جثتي شاب وفتاة متوفيين داخل شقة في أكتوبر.



تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوجود متوفيين داخل شقة بالحي الرابع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وعثر علي جثتي «م. ع»، 35 سنة، «ه. ك»، 40 سنة، متوفيين.

وتبين من التحريات اختناقهما بسبب تسرب غاز وتم نقل الجثتين للمشرحة، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والجيران.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.