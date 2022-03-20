الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الغاز» يقتل شابًا وفتاة داخل شقة بأكتوبر

تسرب غاز
تسرب غاز

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد، على جثتي شاب وفتاة متوفيين داخل شقة في أكتوبر. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوجود متوفيين داخل شقة بالحي الرابع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وعثر علي جثتي «م. ع»، 35 سنة، «ه. ك»، 40 سنة، متوفيين.

وتبين من التحريات اختناقهما بسبب تسرب غاز وتم نقل الجثتين للمشرحة، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والجيران.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الجيزة فتاة شاب شقة أكتوبر سيارات إسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

نوة «الشمس الكبيرة» تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وأجواء متقلبة

نقيب صيادى البرلس يكشف تفاصيل غرق 3 مصريين فى ليبيا

«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

حبس تاجر مخدرات «ديليفري» في المطرية

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى مسكنه بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

اختراع إسرائيلى: جهاز استشعار لرؤية ما خلف الجدران.. كيف يعمل؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر