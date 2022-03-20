الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حقيقة توقف وفاء عن تصوير مشاهدها في مسلسلات رمضان

وفاء عامر
وفاء عامر

تعرضت الفنانة وفاء عامر خلال الساعات الماضية للسقوط مرة ثانية، بعد سقوطها قبل أيام، ما تسبب لها في بعض الكدمات والجروح في عدة مناطق من الجسم بالتوازي، وذلمك خلال تصوير الأعمال التي تُشارك فيها، والمُقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن “عامر” تحتاج للراحة لعدة أيام، إلا أنها ستعود لتصوير باقي المشاهد الخاصة بها خلال الساعات القادمة؛ لعدم تعطيل أي عمل وأنها دائمة التحمل في تلك الأمور مثل الإصابة الماضية التي تسببت لها في مشكلات وكدمات، وتحاول حاليًا، التغلب على آثار الإصابة في القدم وإصابة بسيطة في الوجه.

وكتبت وفاء عامر قبل ساعات عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، “للمرة الرابعة على التوالي.. كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم، لا أحب نشر السلبيات، ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه”.

أعلنت وفاء عامر، في وقت سابق، مشاركتها بظهور خاص في مسلسل جزيرة غمام بمشاركة النجم طارق لطفي وعدد من النجوم وكانت صورت مشاهدها ولا توجد مشكلات في هذا العمل.

مسلسل “جزيرة غمام” تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفى، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

كما تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل راجعين "يا هوى"، بمشاركة، خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا ومن إخراج محمد سلامة وكتابة محمد سليمان عبد الملاك عن رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة.

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر الكدمات إصابة الفنانة وفاء عامر فيس بوك

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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