الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية

إطلاق نار
إطلاق نار

أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار بولاية أركنسو الأمريكية.

وقالت شرطة ولاية أركنسو الأمريكية، في بيان، إن "ما يصل إلى 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص، خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية".

وأضافت الشرطة، أن "وحداتها انتقلت إلى الموقع في دوما التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة في جنوب شرق أركنسو، في نحو الساعة 7.25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

من جانبه، قال بيل سادلر، المتحدث باسم الشرطة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن "المعلومات الأولية التي تم إبلاغها (لشرطة ولاية أركنسو) تفيد أن ما يصل إلى 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص".

 

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