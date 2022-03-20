حرائق الغابات تقترب من ليفربول والأدخنة تتصاعد للسماء

كشفت السلطات البريطانية، عن اندلاع حرائق غابات في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية، مساء السبت، مشيرة إلى أنها مشكلة قد تسبب تهديدا للممتلكات القريبة، وتقترب من المدينة.

وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما مستعرا، وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلو مترا جنوبي ليفربول.

وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير، إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا.