وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سلع رمضان

قال د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس السيسي وجّه بزيادة المخزون الاستراتيجي بأن لا يقل عن 6 أشهر في كل السلع الاستراتيجية.

أضاف المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن الصوامع مستعدة لاستقبال القمح المحلي، ونستطيع استلام 6 ملايين طن قمح ويتم تخزينها بشكل آمن.

وتابع أن لدينا سعات تخزينية أكثر من 4.5 شهر من الزيوت، لذلك يتم طرح السلع الغذائية في رمضان بأسعار شهر فبراير قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح الوزير أن أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت في أهم 3 سلع هى البترول والقمح، كما أن أوكرانيا تمثل 30٪ من إنتاج زيت عباد الشمس.