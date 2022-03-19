«الأعلى للثقافة» يطلق معرض الكتاب المسرحي الأربعاء

تفتتح لجنة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء المقبل، معرض الكتاب المسرحي في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للمسرح.

وتطلق لجنة المسرح ومقررها المخرج عصام السيد، افتتاحية المعرض في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء الموافق 23 مارس الحالي؛ ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022 ، أما عن موعد المعرض فيبدأ من الحادية عشرة صباحًا ويستمر حتى السادسة مساءً خلال أيام المعرض.

ويشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون المصرية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، اتحاد الناشرين المصريين، ويصاحب المعرض 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.