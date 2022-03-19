السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يطلق معرض الكتاب المسرحي الأربعاء

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تفتتح لجنة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء المقبل، معرض الكتاب المسرحي في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للمسرح. 

وتطلق لجنة المسرح ومقررها المخرج عصام السيد، افتتاحية المعرض في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء الموافق 23 مارس الحالي؛ ببهو المجلس الأعلى للثقافة  ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022 ، أما عن موعد المعرض فيبدأ من الحادية عشرة صباحًا ويستمر حتى السادسة مساءً خلال أيام المعرض. 

ويشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون المصرية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، اتحاد الناشرين المصريين، ويصاحب المعرض 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة المخرج عصام السيد معرض الكتاب المسرحي ليوم العالمي للمسرح

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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