السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة سوهاج يتابع فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج

أجرى د.عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، السبت، جولة تفقدية لمتابعة فعاليات أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ١٧ حتى ٢٠ مارس الجارى، وذلك تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، بمشاركة ٢٦٤ طالب وطالبة يمثلون ١٢ جامعة حكومية.

وخلال الجولة أكد يس، على أن إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، تسعى دوماً لدعم الأنشطة الرياضية لما لها من تأثير إيجابى على روح الطلاب التنافسية والتهذيب الخلقي المستمر، وإندماج أفراد الجامعة مع الجامعات الأخرى مما يخلق لغة تواصل مشترك، مشيرًا إلى أن التحكيم على أعلى مستوى من الشفافية، والروح الرياضية تملأ المكان وتعم المباريات.

وتفقد الدكتور عبدالناصر يس، الملاعب الرياضية بالمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وتابع انتظام المنافسات والمباريات المنفذة خلال الأولمبياد، كما اطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للوفود كالمطاعم وغرف الإعاشة، وتعرف على جودة الغذاء ومدى مطابقته للمواصفات الصحية المعروفة، وذلك للاطمئنان على سير الأمور فى نسقها الصحيح.

فيما أعلنت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، المقامة بجامعة سوهاج، عن النتائج النهائية لمباريات اليوم الثاني لكرة تنس الطاولة طالبات، للمجموعات الثلاثة، والتي أسفرت عن تصدر المنوفية للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وأسيوط ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تصدرت المنيا المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط وسوهاج ثان المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، أما المجموعة الثالثة فيتصدّرها فريق جنوب الوادي برصيد 9 نقاط، والفيوم ثاني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وفي انتظار المباراة الرابعة في المجموعات لتحديد الفرق المتأهلة عن كل مجموعة، جاء ذلك خلال المنافسات التي تقام على ملاعب الجامعة بالحرم الجديدة، ضمن فعاليات "أولمبياد الكليات المتخصصة"، لكليات التربية الرياضية مارس ٢٠٢٢، والتي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، فى الفترة من 17 حتى 20 مارس الجاري.

صحي فعاليات تحكيم مكان إمام جامعة الكليات لجنة

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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