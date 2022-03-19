السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد الدعوة الرئاسية.. سماح أبوبكر لـ«الدستور»: «تقدير الدولة شيء رائع وأفتخر به»

سماح ابو بكر
سماح ابو بكر

الكاتبة سماح أبوبكر، اسم كبير في عالم الكتابة للأطفال، تسعى من خلال رواياتها إلى غرس الهوية المصرية الأصيلة في نفوس الأطفال ومواكبتها للأحداث، حيث تتناول قصصًا عن بطولات الشهداء للأطفال ونجاح الدولة في تحريك السفينة "إيفر جيفين" والتي علقت بقناة السويس.

وقالت سماح أبوبكر إن رئاسة الجمهورية دعتها لعرض مشروعها الخاص بالأطفال للحفاظ على الهوية وغرس الانتماء، معلقة: "تقدير الدولة شيء رائع وأفتخر به".

وأضافت أبوبكر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: طبعًا مهم أي قيمة نقدر على إضافتها من خلال القصص ولكن المهم أن تكون القصص بشكل غير مباشر ونوع من الخيال المحبب للأطفال، خيال يصدقه الطفل ويعيه تمامًا، وحبكة تروق لهم وتترك أثرًا فيهم، وهذا ما فعلته مع قصة السفينة "إيفر جيفين".

وتابعت: "شعرت أن الأطفال محاطون بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي التي تنقل للأطفال أخبارًا غير حقيقية، في محاولات لتثبيط عزيمتهم وحسهم الوطني ومن الممكن أن يكون لهذا تأثير سلبي عليهم والحمد لله الفكرة نجحت وحققت المطلوب".

وعن الترتيبات التي يجب أن تكون من جانب الأسرة قالت أبوبكر: "أول شيء لا بد أن يكون للطفل كيان في الأسرة وأن يكون له وقت وأهله معه يناقشون مشاكله ويتعرفون على أصدقائه ويمنحونه جزءًا من وقتهم، وليس فقط المتطلبات الحياتية من مدرسة وملابس وألعاب، فهناك فرق بين الرعاية والتربية فالرعاية هي توفير الاحتياجات والتربية هي غرس السلوك والمفاهيم وأطفالنا يأخذون قدوتهم منا فيجب أن نحرص نحن على تصرفاتنا، ولو أننا فعلنا تصرفًا ما وفعلنا عكسه فما يرونه بأعينهم هو الأكثر تأثيرًا فيهم.

وقالت عن لقائها بالرئيس السيسي: "حين يشعر الأطفال أن أكبر قيادة سياسية في الدولة تهتم بهم تحرص عليهم وأنهم حين يفقدون ذويهم في سبيل الوطن فالوطن يقدرهم ويقف مساندًا لهم في مراحل حياتهم يغرس في الأطفال فضيلة الانتماء والاعتراف بالجميل".

وأكملت عن لقاء الرئيس بذوي الهمم: "كل هذه رسائل إيجابية للناس أن هؤلاء ليسوا أقل منا ولكن الله اختصهم بما ليس في الأسوياء".

سماح أبو بكر الكتابة للأطفال السفينة إيفر جيفين قناة السويس الرئيس السيسي ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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