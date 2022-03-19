السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أبانوب يتحدى الظروف بعربية زلابية»: الإعاقة كانت الداعم الأول لي (فيديو)

أبانوب رشدي
أبانوب رشدي

شاب عشريني من ذوي الهمم يقف على عربة لصنع الزلابية بمنطقة شبرا مصر متحديًا إعاقته لا يدور في رأسه إلا مشروعه الخاص الذي كان بمثابة رسالة واضحة لكل شاب مُتكاسل يلقي باللوم على من حوله.

أبانوب رشدي رفع راية التحدي ليثبت للجميع أن الإعاقة ماهي إلا إعاقة الفكر والروح ولابد من العمل والاجتهاد للحصول على المراد.

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أبانوب: الإعاقة كانت الداعم الأول ليا

يحكي أبانوب رشيدي شاب في عقده الثاني من العمر أنه  مصاب بفقد حاسة السمع منذ مولده، لكنه تحدي تلك الإعاقة بإنشاء مشروعه الخاص وهو تقديم الزلابية للمارة من خلال عربة خاصة به كما أنه يصنع أنواع جديدة من الزلابية لجذب الزبائن له "الإعاقة كانت سبب في نجاحي" يستكمل أن الكثير من الأهالي والشباب يلتفتون لشراء الزلابية وأخذ الصور التذكارية معي وذلك يجعلني أستمر في طريقي وتحدي الإعاقة.

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رفض الجلوس مكبل اليدين

أوضح الشاب العشريني أنه بدأ مشروعه منذ عامين وذلك بعدما أنهى دراسته ورفض الجلوس في المنزل مكبل اليدين أمام إعاقته و قرر أن يكون له دوراً مؤثراً في المجتمع بالاعتماد على نفسه وكسب قوت يومه بالعمل والاجتهاد، وذكر أنه يفهم الزبائن من حركة الشفايف بسبب ضعف حاسة السمع، وذلك يجعله مميز بين المقبلين عليه "أنا رفضت اعتمد على غيري وحبيت أوصل رسالة لكل الشباب".

الإعاقة بمثابة الداعم الأول ليا لتحقيق كل أهدافي لذلك دائماً شاكر الله عليها" أنا معنديش إعاقة أنا مميز علشان كده ناجح والناس دائماً بتشجعني" يختتم حديثه موجهاً رسالة لكل الشباب أن يتحدوا الظروف للحصول على المراد، كما أنه يطالب  بترخص من الحي روض الفرج ليعمل بطريقة قانونية. 

ذوي الهمم الزلابية اعاقة أبانوب رشدي التحدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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