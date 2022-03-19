تحرير 644 محضرا تموينيا لضبط الأسواق فى سوهاج

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بسوهاج، بتحرير 644 محضر مخالفة تموينية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 514 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الأسبوع الماضي، و130 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وانتهاء صلاحية.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

