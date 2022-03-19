يستمر مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في فعالياته حيث يعرض على مدار اليوم السبت عروض وندوات اليوم الثاني للمهرجان في دورته الـ 23 والذي يترأسه المخرج سعد هنداوي ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السياريست زينب عزيز.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 2022

- قصر ثقافة الإسماعيلية - قاعة 1

- برنامج السينما الكورية

- رعاية الأطفال.

- المواطن المثالى .

- معزوفة .

- بلاد متخيلة .

الأفلام التسجيلية القصيرة ١

- الناقلات .

- ميلينا .

- موذا وموت هاما فوكو .

- شيرو .

الافلام التسجيلية الطويلة ٢ (الأفلام الروائية + التحريك ٢)

- انا في حالة طوارئ.

- عمق الليل .

- سييرا .

- كبير .

- رحلة طويلة .

- في الغرفة العلوية .

فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 2022

(بقصر ثقافة الإسماعيلية قاعة ٢)

الأفلام التسجيلية الطويلة ٣

*افلام المخرج عواد شكرى

* كتاب السينما التجريبية

* جوناس ميكاس

* صلاح التهامى

عروض سينما دنيا

* برنامج الأطفال ١

* الافلام التسجيلية الطويلة ٩

* الأفلام التسجيلية القصيرة ٢

- أنيما أنيماى انيمام .

- بين الزجاج والجدران .

- أهلا جونيش .

- تعديل.

حتى لا ننسي

الافلام التسجيلية الطويلة ٨

ندوات الأفلام

عقب عرض الأفلام التسجيلية القصيرة ستقام ندوة مع صناع فيلم " ميلينا" وفيلم "موذا وموت هامافوكو"

عقب عرض الأفلام الروائية القصيرة والتحريك ستقام ندوة فيلم "رحلة طويلة"

وعرض وندوة الفيلم التسجيلي الطويل السجل الحي لذاكرتنا

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ويقيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي "ماستر كلاس" للمخرج الفرنسي الكبير لادچ لي رئيس لجنة التحكيم الدولية وذلك غدا الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلي، كما سيتم في تمام الساعة ١ ظهرا بقصر ثقافة الإسماعيلية افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بواسطة الفيلم الخام تحت عنوان "Back To Film".

ويشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى وهي "باب الدنيا" من إخراج عبد الرحمن محمود "إدريس" من إخراج أمير الشناوي، "آما- داس" من إخراج مارجا جوتيريز، "بين الزجاج والجدران" من إخراج رازان حسن، "الترومبون الذي أنقذني" من إخراج أنس صلاح الدين، "صرة الصيف" من إخراج سالم بلال، "أول آخر صيف" من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصري غريبان وليلى من إخراج خالد منصور.

كما يعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما

الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان

الروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي

كما يعرض 4 عروض دولية وهي

"الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ

"زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس

"أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز

"الرحلة الطويلة" من إخراج علي كاظم.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأقلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.