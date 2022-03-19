أمن الغربية يكشف غموض جثة شخص بأكوام القمامة في طنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم السبت، في كشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة بمحيط مقلب قمامة في قرية خرسيت بدائرة مركز طنطا.

وتوصلت الأجهزه الأمنية إلى أن الجثة تعود لنباش قمامة في العقد السادس من العمر وقد عثر عليه بجوار صندوق قمامة تابع لحي أول طنطا وكان يرتدي كامل ملابسه، مع عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وجاء في تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغا يفيد بالعثور على جثة بجوار أحد صناديق القمامة بقرية خرسيت بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.