السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى أمريكا إلى 79.7 مليون

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، ليصل إلى 79.7 مليون إصابة حتى الساعة الواحدة و32 صباحًا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 9.06 مليون، بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية "آلاسكا" زيادة بنسبة 0.2% في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 244 ألفًا و887.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ 149 حالة وفاة.

كورونا الولايات المتحدة حالات الإصابة جامعة جونز هوبكنز

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وائل لطفي

البابا المصرى

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