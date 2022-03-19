محكمة جنوب القاهرة: تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

قررقاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل كان يعمل به.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالقاهرة، بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل تجارى بأسلوب "المغافلة"، حيث تم القبض عليه فى منطقة الجمالية، أثناء بيعه المسروقات بثمن بخس.

تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالإنتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتبين أنه عامل "مقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف" وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر" ومبلغ مالى.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة مملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بأسلوب "المغافلة" إبان عمله بالمحل، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.