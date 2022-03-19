السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 2517 محضرا تموينيا خلال أسبوعين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال النصف الأول من مارس الجارى تم تحرير (2517) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالى مضبوطات (326) طن سلع مواد غذائية وأخرى منتجات صناعية، وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لمتابعة حركة الأسواق والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن المضبوطات المشار إليها تضمنت (58) طنا و250 كجم دقيق بلدى مدعم وفاخر و(38) طن زيت و(28) طن مكرونة و(71) طن أرز و(13) طن سكر و(485) كجم لحوم بلدية و(43) طن نخالة و(20) طن ذرة صفراء و012) طن علف حيوانى وطن و350كجم جبن و(2400 ) علبة صلصلة و(13 ألف و310لتر مياة معدنية، موضحاً بأنه فيما يتعلق بمضبوطات المنتجات الصناعية ، تم ضبط (40) طن حديد تسليح وعدد (23) برميل منظفات صناعية.

هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه تم اليوم السبت، تحرير (170) محضر تموينى ( 76) محضر مخابز و (94) محضر أسواق ، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر جنح ضد أصحاب محل بقالة بناحية بندر قويسنا لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط (3) طن أرز و(3) طن دقيق فاخر ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية كفر المصيلحة بندر شبين الكوم لقيامه بالتصرف في جزء من حصة المخبز لإعادة بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على 8 شيكارة دقيق بلدى بهدف التربح، فيما تم تحرير محضرين آخرين جنح ضد أصحاب مخازن مواد غذائية أحدهم بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط(3) طن مكرونة  ، والآخر بناحية كفر المصيلحة لإدارته النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 40 كرتونة خل و 40 كرتونة زيت و 50 كرتونة حلاوة طحينية جميعها مجهولى المصدر وبدون أسعار معلنة.

وفى ذات السياق، وافق محافظ المنوفية على غلق مخبزين سياحى بالبر الشرقى بشبين الكوم لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية وذلك لحين استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ،والتشديد بفصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق في تنفيذ الغلق، جاء ذلك بناءً على تقرير مديرية التموين بالمحافظة وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

المنوفية وزارة التموين الداخلية وزارة محافظة بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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