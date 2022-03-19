السيطرة على حريق شقة سكنية بالدقي دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع السودان بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع السودان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.