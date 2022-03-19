السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مبيض محارة إثر سقوطه من الطابق الثامن فى الشرقية

جريدة الدستور

لقى مبيض محارة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثامن، أثناء العمل على السقالة اختل توازنه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

البداية بتلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول شاب عمره 33 عامًا، يعمل مبيض محارة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيَّن من التحريات الأولية، أن الوفاة حدثت إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثامن بعقار ناحية قرية كفر الحمام، حيث اختل توازنه وتوفى فور سقوطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

مبيض محارة محافظة الشرقية مصرعه الطابق الثامن الجثمان مشرحة مستشفي الزقازيق الجامعى

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