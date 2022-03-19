غدا.. مصر تحتضن أول منتدى ريادي لوضع خارطة طريق الابتكار

تطلق جامعة السادات منتدى الابتكار لمواجهة التغيرات المناخية، غدا الموافق يوم الأحد، منتدى الابتكار وهو منتدى ريادي جديد من نوعه في المنطقة العربية والشمال الإفريقي، تعاوني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي الذي ينظمه مركز دعم وتسويق الاختراعات والابتكارات بجامعة السادات بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني تحت رعاية رئيس جامعة السادات والأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة السادات لشئون المجتمع والبيئة، حيث يضم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والأوساط الأكاديمية والشباب ومجموعات أصحاب المصلحة مثل جمعيات رجال الأعمال والصناعة.

ويقوم المنتدى بحشد صناع القرار والممارسين والخبراء، وكذلك مستخدمي التقنيات والقطاع الخاص الذي يستثمر في البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار للتعاون والشراكة.

قال مصطفى الشربيني، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إنه من المهم تأمين المشاركة من مجموعة واسعة من المجتمعات، العمل بشكل وثيق لتأمين مشاركة الخبراء رفيعي المستوى وصانعي السياسات من أصحاب المبادرات، وإشراك العلماء الشباب والمبتكرين في الرموز الوطنية.

تابع الشربيني، أن المنتدى سيناقش كيفية تحويل التهديدات إلى فرص والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعلم والتكنولوجيا والابتكار لاتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ وآثاره المرتبطة بالهدف "13"، وسيناقش المنتدى السبل والوسائل التي يمكن للعلم والتكنولوجيا والابتكار من خلالها دعم الهدف “13” من أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل بشأن معالجة تغير المناخ الذي يسببها النشاط البشري.

وأشار رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي إلى أن سيناقش المنتدى الطرق والوسائل التي يمكن للعلم والتكنولوجيا والابتكار من خلالها دعم أهداف التنمية المستدامة بوسائل التكيف المناخي الهدف "2، 3، 4" (القضاء علي الجوع والصحة الجيدة والتعليم الجيد) والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) بشكل أفضل على وجه الخصوص بعروض بوربوينت عن الاقتصاد الأخضر والمياه والأحياء المائية وتوفير الغذاء من الثروة السمكية والزراعة المستدامة، ستركز الجلسة أيضا على كيفية إعادة تشكيل التعليم للاستعداد لمستقبل العمل سريع التغير، وسيحدد التحديات والاحتياجات والممارسات الجيدة والتوصيات المتعلقة بالسياسات.

وقال حسام الدين، الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إن سيناقش المنتدى السبل والوسائل التي يمكن للعلم والتكنولوجيا والابتكار من خلالها دعم الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية) بشكل أفضل، على وجه الخصوص، ستركز المناقشات على كيفية تحقيق مجتمعات شاملة في عالم سريع التغير، وسيحدد التحديات والاحتياجات والممارسات الجيدة والتوصيات المتعلقة بالسياسات.

وتابع الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أن ستناقش الجلسة طرق ووسائل بناء أنظمة بيئية ابتكارية مستدامة للمستقبل تتناسب مع تطلعات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المؤسسات والبنى التحتية الوطنية للبحث والهندسة، وسيكون هناك تركيز على دور الشباب ووجهات نظرهم، العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مجتمعات شاملة ومنصفة الهدف 10 و16 من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح حسام، أنه سيتم عمل دليل إرشادي لبناء خرائط طريق العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأهداف مواجهة التغيرات المناخية كأداة لصنع السياسات والاتصال أهم المبادرات والخبراء والمبتكرين. وستقدم أيضًا برنامجًا تجريبيًا رياديا مقترحًا حول خرائط طريق العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل بناء القدرات وتوسيع نطاق اعتماد خرائط طريق العلوم والتكنولوجيا والابتكار وقد يشمل ذلك جوانب التعاون، وبناء القدرات، وتسهيل التنمية، وتوسيع نطاق، واعتماد، ونشر التكنولوجيات ذات الصلة بالمناخ، ستحدد المناقشات التحديات والاحتياجات والممارسات الجيدة والتوصيات السياسية، أهداف المنتدى سوف يسعى منتدى الابتكار إلى تحقيق الأهداف التالية (1) التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار "مناقشة التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار حول المجالات المواضيعية لمواجهة التغيرات المناخية".