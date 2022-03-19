السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

البرازيل تحجب تطبيق «تليجرام» على مستوى البلاد

تليجرام
تليجرام

أمرت أعلى محكمة في البرازيل بحجب تطبيق "تليجرام" على مستوى البلاد، بسبب رفضه الامتثال للأوامر السابقة بإزالة المعلومات المضللة الواضحة من المنشورات.

وأعلنت المحكمة العليا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس الجمعة، أنه تم اتخاذ القرار، في أعقاب طلب من قبل الشرطة.

وينظر إلى الحظر بوصفه صفعة للرئيس، جايير بولسونارو.

يشار إلى أنه قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في أكتوبر، يستخدم رئيس الدولة اليميني وأبناؤه ووزراؤه ومستشاروه، بشكل كبير تطبيق "تليجرام" لتوصيل لرسالتهم السياسية.

وحجب تطبيق "تليجرام" سيجعل من الصعب على الرئيس الشعبوي، التواصل مع أنصاره.

وفى فعالية بمدينة" رويو برانكو" وصف بولسونارو قرار القاضي بأنه "غير مقبول" .

البرازيل تليجرام محكمة في البرازيل تويتر

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وائل لطفي

البابا المصرى

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