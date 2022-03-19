المدارس تنهي استعداداتها لعقد أول امتحان تجريبي لـ«الأول الثانوي»

انتهت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، من كافة استعدادتها لعقد أول امتحان تجريبي على أجهزة التابلت، للصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، المقرر أن يبدأ غدا الأحد، بتدريب الطلاب على اللغة أجنبية الأولى لمدة ساعة.

وطالبت الوزارة، جميع طلاب الصف الأول الثانوي شحن الشريحة الخاصة بالتابلت وإحضارها أثناء فترة التدريب المنعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، كما طالبت بشحن التابلت قبل الحضور إلى المدرسة واتصال جهاز التابلت بالواي فاي باستمرار لاستقبال التحديثات الجديدة.

ويعقد الامتحان التجريبي استعداد للتدريب على الامتحانات بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم والتفكير وليس الحفظ والتلقين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/20 وفقاً للجدول الآتي:

1- يوم الأحد 20/3/2022 لغة أجنبية أولى مدة التدريب ساعة.

2- يوم الإثنين 21/3/2022 تدريب على الفيزياء لمدة ساعة.

3- الثلاثاء 22/3/2022 تدريب على التاريخ لمدة ساعة.

وسيتم عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدرسة، وسيتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي، وستتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم، سابقا، أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وتابع: "سيتم وضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني”، مشددا على أنه يجب على جميع طلاب الصف الأول الثانوي، تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، قبل حلول موعد هذه الامتحانات الإلكترونية التدريبية.

وشدد وزير التربية والتعليم إلى أن عقد هذه الامتحانات الإلكترونية التدريبية، يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ تطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.