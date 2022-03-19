بعد تصدره التريند.. أول تعليق لـ أحمد سعد: «الإنكار مش هيفيدنا»

تفاعل مستخدمي السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشكل كبير على مقطع الفيديو الخاص بالفنان أحمد سعد، وهو يرقص على أغنيته "صدقيني لو بإيدي - سايرينا يا دنيا"، والتي قدّمها ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" الذي يعرض حاليًا في دور العرض.

وتساءل أحد متابعي الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال التعليقات قائلًا: "يعني انت معترف"، ليرد المطرب أحمد سعد في أول تعليق له على مقطع الفيديو وتصدره التريند قائلًا: "الإنكار مش هيفيدنا".

ونشر حساب برنامج "عرب وود" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، مقطع فيديو المطرب أحمد سعد، موجهًة رسالة إلى جمهوره وهي دعوتهم لعمل تحدي أغنيته الجديدة "صدقيني لو بإيدي - سايرينا يا دنيا".

أغنية "صدقيني لو بإيدي - سايرينا يا دنيا" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وطُرحت ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" للنجوم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود وغيرهم، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

وتمكن الفنان أحمد سعد من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من خلال أغنيته الجديدة "عليكي عيون".

وحققت أغنية "عليكي عيون" للفنان أحمد أسعد نسبة مشاهدة أقتربت من الـ 700 الف بعد طرحها بساعات قليلة .

أغنية "عليكي عيون" من غناء وألحان أحمد سعد، ومن كلمات محمد الشافعي.



وكان قد تصدر الفنان أحمد سعد محرك البحث "جوجل" بعد ساعات من إعلان استعداده لاستقبال مولود جديد من زوجته علياء بسيوني.

ونشر أحمد سعد ، فيديو له مع زوجته أثناء تواجدهما في "بالون"، وكشف عن استعداده لاستقبال طفلة من زوجته الجديدة التي ارتبط بها بعد انفصاله عن سمية الخشاب.