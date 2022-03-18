السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الإسكان».. متابعة مشروع تطوير«مثلث ماسبيرو».. واستعراض الفرص بمعرض«Mipim»

وزير الاسكان
وزير الاسكان

شهدت وزارة الإسكان اليوم الجمعة عدد من الفاعليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرز تلك الفعاليات ومنها الآتي:

 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم(جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها،ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا. 

https://www.dostor.org/3746353


 

شهد الجناح المصرى بمعرض Mipim العقارى بمدينة "كان" الفرنسية، في يومه الثالث تردد العديد من مسئولى الصناديق الاستثمارية،والمستثمرين الحكوميين والعقاريين، حيث التقى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، مديري الصندوق الاستثماري البلجيكي والصندوق السيادي لدولة الجابون، وتم عرض الفرص الاستثمارية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشرح مشروع منطقة الأعمال المركزية، وما تضمه من أبراج، خاصة البرج الأيقوني، أطول برج في افريقيا.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن المشروع يحتوي على مبان إدارية وسكنية وفندقية وتجارية، كما شرح مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، والفرص الاستثمارية المتميزة به، ومكونات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

كما عرض نائب وزير الإسكان ملخصا عن مدينة العلمين الجديدة ومكوناتها، والمنطقة التجارية بالعلمين والحي اللاتيني والمنطقة التراثية،وتم عرض ايضا مشروعات مدينة أسوان الجديدة ومنطقة الفيلات والكورنيش، إضافة إلى شرح عن مدينة المنصورة الجديدة وعرض موجز عن باقي مدن الجيل الرابع، ونسب التنفيذ المتقدمة للمشروعات خلال الفترة السابقة منذ عام 2019، وأنه يوجد مشروعات تم الانتهاء منها ومعظم المشروعات على وشك الانتهاء، وتم خلال اللقاءات عرض عدة فيديوهات توضح الإنجاز في مدن الجيل الرابع التي تنفذها الوزارة.

 

https://www.dostor.org/3746408


 


 

حصاد الاسكان وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى مثلث ماسبيرو تستعرض الفرص الاستثمارية بمعرض Mipim العقاري العالمي وزارة الإسكان الاسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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