السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الشماع: اخترت عنوان «المتمرد» لعمر خيرت لأنه خير واصف لشخصيته

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تحدث الكاتب الصحفي محمد الشماع، عن كواليس كتابه الجديد "المتمرد" عن قصة حياة الموسيقار الشهير عمر خيرت والذي صدر حديثا عن نهضة مصر للنشر والتوزيع.

وقال محمد الشماع: الكتاب كان رغبة ثلاثية من دار نهضة مصر والموسيقار عمر خيرت وأنا، والحقيقة أنه تم اختياري لكتابة المذكرات فوافقت، ولكن كانت هناك مشكلة وهي أن عمر خيرت لا يحب الكثير من الجلسات للكتاب، وكان يقول أنا لا أملك الكثير من الحكايات، وفي الحقيقة هو مقل جدا حتى في أحاديثه الصحفية.

وأضاف الشماع في تصريح خاص لـ"الدستور": "رحت وذاكرت عمر خيرت في الأرشيف وقرأت كل ما كتب عنه من أخبار وحوارات وقمت بإعداد ببلوجرافيا كاملة قبل اللقاءات، وحين التقيت معه وجدته يملك الكثير من الحكايات وطالت جلساتنا وكانت تستمر لأربع وخمس ساعات، وهي مذكرات جيدة جدا لانها تشرح جزء من تاريخ مصر الموسيقي.

وأكمل: “عمر خيرت أسس لفرقة مع عزت ابو عوف وانضم إليهم عمر خورشيد وهاني شنودة، وكانت تقي حفلاتها في العجمي بالاسكندرية وحدث تجاوب كبير معها حتى أن مرتادوها كانوا يتسببون في زحام للعجمي”.

وعن فترة الإعداد للكتاب يقول الشماع:" كانت وفاة أبو بكر خيرت شقيق عمر خيرت أثناء إعدادنا للكتاب، وهو ما أثر فيه كثيرا، والحقيقة ان أبو بكر ساعدني كثيرا في الجزء الخاص بالعائلة، وهي عائلة كبيرة منذ جده محمود خيرت وقمت بعمل فصل كامل في الكتاب عنه.

وواصل: "كان خيرت مشغولا فكتابة مذكراته كانت في فترة كورونا ولديه الكثير من الحفلات، لكنه تحدث كثيرا وفتح قلبه، وأعتقد انها ستكون مذكرات تضيف جدا لهذا العالم، فهو شخصية معروفة ويهم الجميع معرفة تفاصيلها.

وتابع: "ما فاجئني أنا شخصيا وجعلني أختار اسم الكتاب "المتمرد" هو أنني وجدت نفسي أمام شخصية متمردة للغاية بالفعل برغم هدوءه، لكنه تمرد على الدراسة في البداية، فعائلة خيرت لديهم شغف موسيقي ولكن هناك أساس، هو الشهادة الجامعية أولا، وبعدها التوجه للموسيقى، ولكن عمر خيرت حدث أنه تزامن حفل موسيقي مع امتحانه فترك الامتحان وذهب للموسيقى، وتمرد على شهادته الجامعية وغيرها".

وأيضًا كان خيرت يدرس بيانو مع بيانيست شهير، وبعد عام 67 تمرد على دراسة اليانو وعزف درامز، وهو متمرد على الشكل التقليدي للغناء، هو من القلائل الذي عملوا موسيقى حقيقية، هو متمرد اسريا له ولد وبنت ولكنه لم يجد زوجة تقدر على العيش معه فهو صعب جدا والموسيقى كل شئ في حياته تقريبا.

واختتم: “الكتاب بلسان عمر خيرت بالكامل، حقيقي أنني كتبت الكتاب لكنه بلسانه وتحت اشرافه وراجعه بعد الانتهاء منه تماما”.

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محمد-الشماع
محمد-الشماع
الكاتب الصحفي محمد الشماع محمد الشماع المتمرد قصة حياة الموسيقار الشهير عمر خيرت عمر خيرت نهضة مصر للنشر والتوزيع

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وائل لطفي

البابا المصرى

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