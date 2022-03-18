استئصال ورم بوزن 2.5 كيلو من كتف مريض بمستشفى الشلاتين (صور)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أنه في سابقة هي الأولى من نوعها تمكن عدد من الأطباء بمستشفى الشلاتين المركزي من استئصال ورم حميد يزن 2.5 كيلو جرام من كتف مريض، بواسطة أساتذة بروتوكول جامعة الأزهر.



وأكد بيان لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه تمكن أطباء بروتوكول جامعة الأزهر من إجراء عملية استئصال ورم حميد يزن حوالي 2.5 كيلوجرام من كتف مريض بمستشفى الشلاتين المركزي، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى، وقام بإجراء العملية طاقم يتكون من دكتور حازم بدر أستاذ الجراحة العامة والأورام، ودكتورة داليا السيد مدرس الجراحة، ودكتورة مني حسانين أستاذ التخدير، وبمعاونة طاقم من الأطباء و التمريض العاملين بمستشفى الشلاتين المركزي، تحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر.



وأكد الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن أطباء جامعة الأزهر بمستشفى الشلاتين المركزي قاموا بإجراء 28 عملية خلال الفترة من 11 مارس 2022 وحتى 17 مارس 2022، ما بين عمليات استئصال قيلة مائية وإصلاح فتق سري واستئصال ناسور شرجي، وتصليح مجري البول وكيس زلالي باليد وإزالة جسم غريب من قرنية العين وإزالة جسم غريب من الأنف وشوكة عظمية من الحلق كما قام الأطباء بالكشف على حوالي 416 حالة بالعيادات الخارجية.

وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي تواجد أطباء بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية بصفة مستمرة لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطني محافظة البحر الأحمر.