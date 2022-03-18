الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة بنى سويف ترد على شكاوى أهالي قرية بنى حدير

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ردت محافظة بنى سويف، مساء اليوم الجمعة، على شكاوى الأهالي من توقف العمل في كوبري مدخل قرية بني حدير.

وقالت في بيان صحفي: “تم رصد  شكاوى عدد من المواطنين بقرى ومركز الواسطى بشأن  توقف العمل في إعادة ترميم كوبري مدخل قرية بني حدير بعد تكسيره وشكوى وبلاغ ضد مواطنين قاموا بالتعدي على أرض زراعية والبناء عليها بجزيرة المساعدة وعدم تشغيل الوحدة الصحية بقرية إدريجة بعد الانتهاء منها منذ 4 سنوات، والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة”.

وقال المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، إنه بالنسبة لشكوى وقف العمل في إعادة ترميم كوبري مدخل قرية بني حدير بعد تكسيره تم بحث الشكوى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالميمون وأفادت بأنه عند استلام المقاول العملية لرفع الكفاءة تلاحظ عند قيامه برفع الخرسانة الموجودة على الوحدة بأن الحديد الموجود بالكوبري لا يؤدي الغرض من رفع الكفاءة وبناءً عليه تم مطالبة المقاول بندب مهندس استشاري لوضع مقايسة لذلك، وتم عمل مقايسة وتم اعتماد المبلغ من وفرات الخطة وإخطار المقاول بالتنفيذ.

بالنسبة لشكوى ضد مواطنين قاموا بالتعدي على أرض زراعية والبناء عليها بحوض شافعي جزيرة المساعدة تم بحث الشكوى بالتنسيق مع حماية الأراضي وأفادت بأنه تم المعاينة على الطبيعة وتبين بأن الموقع بحوض شافعي زمام جزيرة المساعدة ووجود مخالفة بالبلوك بجوار أرض الشاكي.

وتبين أن تلك المخالفة محرر لها محضر تشوين تحت رقم 435 على مساحة 12 سهم ومحرر لها محضر تجريف تحت رقم 12 وصدر ضدها قرار إيقاف أعمال من الوحدة المحلية وحرر لها محضر مخالفة مباني تحت رقم 407 وصدر لها قرار إزالة تحت رقم 867 وتم إخطار مركز الشرطة بالواسطي بالقرار وجاري التنسيق مع الوحدة المحلية ومركز الشرطة لتنفيذ القرار.

بالنسبة لشكوى عدم تشغيل وحدة صحية بقرية إدريجة بعد الانتهاء منها منذ 4 سنوات تم بحث الشكوى بالتنسيق مع إدارة التخطيط بالوحدة وأفادت بأنه تم تركيب عداد المياه للوحدة وعداد الكهرباء ، تم توفير الأجهزة الطبية وغير الطبية وجاري تركيب تجهيزات الوحدة وحاليا تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية متابعة الأطفال التطعيمات - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة – مكتب الصحة لأهالي إدريجة بوحدة كوم إدريجة الصحية التي تبعد عنها حوالي  ٢ كم  كبديل لحين افتتاح وتشغيل وحدة إدريجة خلال افتتاحات العيد القومي.

بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أرض زراعية الوحدة المحلية الوحدة الصحية الواسطي رئيس الوحدة المحلية

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وائل لطفي

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