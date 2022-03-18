محافظ الدقهلية: تجهيز 34 موقعًا لاستلام القمح بسعة تخزينية 265 ألف طن

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ استعدادات مكثفة من قبل أجهزة المحافظة لاستقبال موسم توريد محصول القمح لموسم هذا العام بشون وصوامع وهناجر محافظة الدقهلية، موضحا أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 262878 فدان على مستوى المحافظة.

وأضاف "مختار" أن هناك عدد 34 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر بمراكز ومدن وقرى المحافظة تم تجهيزها لاستقبال الأقماح، مشيرا إلى أن السعة التخزينية لهذه المواقع تصل إلى 265 ألف طن قمح.

وأشار "مختار" إلى أن سعر استلام أردب القمح وزن 150 كيلو جرام يبدأ من 800 جنيه وحتى 820 جنيه وفقا لدرجة النظافة والتي تحددها لجان الاستلام بمواقع التسليم بالإضافة إلى أن هناك حوافز إضافية للموردين من قبل وزارة التموين جاري إعدادها لهم لتشجيعهم على التوريد.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، واضاف المحافظ ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

ومن جانبه؛ قال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية إنه تم عمل معاينات على الطبيعة لجميع المواقع التخزينية المتاحة بنطاق المحافظة من لجنة مشتركة للتموين مع الزراعة وكافة الجهات والأجهزة العاملة في استلام القمح للإطمئنان على جاهزيتها لاستلام وتخزين الأقماح لهذا الموسم وتلافي كافة الملاحظات قبل بدء موسم التوريد .

وأشار وكيل الوزارة أن استلام الأقماح بمواقع التسلم تتم بواسطة لجان مكونة من عضو التموين " رئيسا" وأعضاء من الزراعة وسلامة الغذاء والجمعية القبانية والجهة المسوقة وأمين عهدة بالموقع.

وأضاف أنه تم إدخال جهاز BOS بمواقع التسليم والذي يتم عن طريقه ادخال الكمية الموردة اليومية لكل سيارة على حدة عن طريق رئيس اللجنة والتي تظهر فورا بالهيئة العامة للسلع التموينية بالقاهرة، وقال إنه ستكون هناك متابعة يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح بها وسيتم سحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها.