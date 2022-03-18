الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمريخ السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

تردد القنوات الناقلة
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى

يقدم لكم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى فى دورى أبطال إفريقيا والمعلقين، حيث تنطلق مباراة الأهلي والمريخ خلال دقائق على ملعب استاد الأهلي والسلام اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة عشاق المارد الأحمر موعد انطلاق مباراة الأهلي والمريخ السوداني، وتستمر عمليات البحث فى محرك جوجل العالمي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوادني، حيث تعد المباراة حاسمة لاستمرار المارد الأحمر فى البطولة.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يبحث عن الفوز ولا شىء غيره، لوضع قدمه فى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم بصحبة صن داونز الجنوب إفريقي الذى ضمن التأهل الرسمي فى المركز الأول، ويتنافس الأهلي مع المريخ والهلال السوداني على المركز الثاني فى ترتيب المجموعة، حيث يتساوي جميعهم فى النقاط برصيد 4 لكل منهم.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

  1. صن داونز الجنوب إفريقي 4 مباريات 10 نقاط
  2. الأهلي المصري 4 مباريات 4 نقاط
  3. الهلال السوداني 4 مباريات 4 نقاط
  4. المريخ السوداني 3 مباريات 4 نقاط

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباراة الأهلي والمريخ، على أرضية ملعب الأهلي we السلام، دون الحضور الجماهيري، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

 تنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي والمريخ على التردد الأرضي  UHF32.

Time Sports.. تردد قناة تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

 كما تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة مباريات دور المجموعات بشكل حصري عبر قنواتها، حيث خصصت قناة beIN SPORTS HD3  لنقل المباراة، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

تردد قناة beIN SPORTS 3 على نايل سات:

  • التردد: 11013
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • ترميز القناة: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS 3 HD على سهيل سات:

  • التردد: 11547
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • ترميز القناة: 3/2

 

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

تشكيل الأهلي

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.
  • الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.
  • الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي، كل من "حسام حسن – أيمن أشرف – علي لطفي – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد - لويس ميكيسوني – أحمد عبدالقادر - أليو ديانج".

 

 تشكيل المريخ  السوداني

  • حراسة المرمى: منجد النيل.
  • الدفاع: بخيت خميس - مصطفى كرشوم - صلاح نمر - حمزة داود.
  • الوسط: محمد الرشيد - عمار طيفور - رمضان عجب.
  • الهجوم: السماني الصاوي - توني أودجو - الجزولي نوح.


 

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي دورى ابطال افريقيا مباراة الأهلي والمريخ تردد قناة beIN SPORTS 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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