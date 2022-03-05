Time Sports.. تردد قناة تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد قناة تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022.

وتستمر عمليات البحث فى محرك جوجل العالمى من قبل متابعي الكرة المصرية والإفريقية والنادي الأهلي في كل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني، والتي من المقرر أن تبدأ مساء اليوم السبت، فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي مباراة الأهلي والمريخ، ضمن مؤجلات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بينما خسر الأهلي أمام صن داونز في المباراة الأخيرة بهدف دون رد؛ ولذلك يسعى لتحقيق الفوز أمام المريخ السوداني.

موعد مباراة الاهلى والمريخ

يستضيف ملعب استاد الأهلي we السلام مباراة النادي الأهلي ونظيره المريخ السودانى فى التاسعة، مساء اليوم السبت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

تنقل مباراة الأهلى والمريخ بشكل حصري من خلال شبكة بي أن سبورتس صاحبة حقوق بث المباريات فى شمال إفريقيا والوطن العربي، وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بي إن سبورت إتش دي 3، ويعلق على المباراة التونسي رؤوف خليف.

تردد قناة beIN SPORTS على نايل سات

تردد القناة: 11548.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ

كما أنه من المقرر أن تذيع قناة تايم سبورتس Time Sports على البث الأرضى الخاص بها مباراة الأهلي ضد المريخ، حيث أن المباراة تقام على أرض مصر، وبالتالي يحق لها إذاعة المباراة أرضياً.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

والتردد الأرضي «الرقمي»: UHF32



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المريخ

صن داونز الجنوب إفريقى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات المريخ السوداني برصيد 4 نقاط من مباراتين الأهلى المصرى برصيد 1 نقطة من مباراتين الهلال السوداني برصيد 1 نقطة من 3 مباريات

تضم قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني 21 لاعبًا وهم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المريخ السودانى فى دورى أبطال إفريقيا