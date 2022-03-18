تكريما لهن.. معارض فنية في المتاحف المصرية احتفالا بيوم المرأة

في إطار احتفالات وزارة السياحة والآثار، بيوم المرأة المصرية، والموافق 16 مارس من كل عام، تشارك عدد من المتاحف بمجموعة من المعارض الأثرية والفنية، كما تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، معرضا للصور الفوتوغرافية في بيت السناري.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الأقصر للفن المصري القديم ينظّم معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «نفرت»، لمدة ثلاثة أشهر، ليعرض حوالي 100 قطعة أثرية، تعبر عن الحلي وأدوات الزينة من مختلف العصور، ومن بين هذه القطع لوحة مصنوعة من الحجر الرملي مقسومة إلى نصفين يظهر في النصف العلوي تقدمة البخور أمام اوزوريس والنصف الثاني تظهر سيدة أمام الملكة أحمس وخلفها حتحور، وقطعة من أحجار التلاتات عليها نقش غائر لسيدتان ربما ترقصان وعليها بقايا لون أحمر، وأيضا غطاء إناء كانوبي للملكة توي زوجة سيتي الأول، ومجموعة من العقود والأساور والأقراط والخواتم المختلفة الأحجام والأشكال من العقيق والعاج والعظم والفيانس، وإناء مزدوج للعطور من الفخار، ومجموعة من الامشاط الخشبية، والمكاحل، وصندل من الخوص وفرش صندل من الكتان الملون.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف، أن متحف المركبات الملكية ببولاق، ينظم احتفالية على مدار يومين، بالتعاون مع منطقة القاهرة التاريخية بالمجلس الأعلى للآثار، تتضمن افتتاح معرضا للفنون التشكيلية تحت عنوان " الحب أنثى" ويضم ٤٠ لوحة فنية تعبر عن المرأة والأم، من أعمال مجموعة من الأطفال.



ويلي افتتاح المعرض حفل موسيقي وعروض بالية وفنون شعبية، وكذلك معرضا للأعمال اليدوية من نتاج الورش الفنية التي نظمها القسم التعليمي بالمتحف خلال الفترة الماضية لعدد من السيدات.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، أنه تحت عنوان (نساء في عالم الآثار)، ينظّم المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، معرضا فنيا في بيت السناري، لإلقاء الضوء على النساء العاملات في مجال الآثار ودورهن من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية ترصد المشاركات في أعمالهن اليومية، وذلك من أجل تعزيز مكانة المرأة وإبراز جهودها في الحقل الأثري بكل فروعه.

وأضافت الدكتورة نجوى بكر المنسق العام للمعرض، أن هذا المعرض يقام للعام الرابع على التوالي، حيث بدأت الإدارة منذ عام 2018 في إقامة هذا المعرض كل عام احتفالا بيوم المرأة ليقدم موضوعات متنوعة تخص المرأة وقضاياها، ويشارك بالمعرض حوالي 50 سيدة من محافظات مصر المختلفة المتخصصات في المتاحف والحفائر، وكذلك الترميم كنوع من التعريف بجهودهن وتكريمهن.