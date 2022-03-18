الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«نحلم بانتهاء الحرب».. ملكتي جمال أوكرانيا وروسيا توجهان رسالة للعالم

جريدة الدستور

توجت صباح اليوم الفليبينية «كاثرين باتون» بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2022، في المسابقة التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمشاركة 55 دولة.

وكان من بين المشاركات روسية وأوكرانية رغم الحروب.

وتواصلت «الدستور» مع ملكتي جمال أوكرانيا وروسيا خلال اشتراكهم بالمسابقة التى تُقام بمصر.

وقالت «إنستاسيا بانوفا» ملكة جمال أوكرانيا بالمسابقة، إنها قطعت مسافة طويلة للاشتراك في المسابقة، حيث مرت على 3 دول (بولندا والإمارات وتركيا)، مضيفة: «بشكر ربنا إني وصلت مصر».

 

ملكة جمال أوكرانيا 

من جانبها، قال «سيلينا مانداس» ملكة جمال روسيا بالمسابقة، إنها تحلم بانتهاء الحرب، وتتمنى أن يسود الحب ويعيش الكل في سلام.

ملكة جمال روسيا 

وقالت الدكتورة آمال رزق رئيس المسابقة، إن المتسابقات قضوا إجازة بمدينة الغردقة وسط الطبيعة الساحرة، وتحت رعاية هيئة التنشيط والسياحة ومحافظة البحر الأحمر تنشيطًا للسياحة المصرية.

وأضافت «رزق» لـ«الدستور» أن الهدف الرئيسي الآخر هو السلام حيث المشاركة في مزيد من المسابقات العالمية والمجيء لمصر أرض السلام، ومن ضمن شروط ملكات الجمال أن تكون متناسقة في الطول والوزن كما أن للمشاريع الخيرية عامل أساسي لملكة الجمال، كما أن الزيارات الخاصة بالمتسابقات تشمل العديد من المناطق السياحية مثل مرسى علم وشرم الشيخ والعام الماضي تم إقامة فعاليات النهائيات واختيار الملكة بشرم الشيخ ولكن اخترنا أن تكون النهائيات العام الحالي بالقاهرة.

واختتمت أن المسابقة هذا العام استضافتها مدينة الأقصر سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والأقصر، وتتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية.

ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2022 باللقب الفليبينية كاثرين باتون ملكة جمال أوكرانيا بالمسابقة سيلينا مانداس ملكة جمال روسيا بالمسابقة إجازة بمدينة الغردقة

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