محاكمة سائق قتل زوجته في دار السلام.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غد السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر طارق فتحي، والسيد حسن.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى بلاغًا بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبيَّن وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "م .ع"، سائق، وتم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركتها، ووضع لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد المتهم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وظل يعتدي بالضرب على زوجته بالساعات، ولم يرحم صرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين عمر 6 سنوات و سنتين وظل يعذبها حتى تأكد من موتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتف بموتها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة وقام بأخذ طفليه الصغار، واتجه بهما إلي والدته بمدينة السلام، كما ضلل أسرة المجني عليها بالاتصال بشقيقها وخالها، قائلًا: «بنتكم هربت وانا معرفش حاجة عنها»، وكان يحاول وقتها التخلص من جثة زوجته.