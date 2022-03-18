الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

واردات الهند من النفط الخام ترتفع إلى 4.86 مليون برميل يوميا في فبراير

واردات الهند من النفط
واردات الهند من النفط

ارتفعت واردات النفط الخام الهندية في فبراير إلى 4.86 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ ديسمبر  2020، مع زيادة استهلاك المصافي لتلبية الطلب المتنامي مع تحسن أرباح التكرير.

وأظهرت بيانات أن واردات الدولة، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، زادت خمسة في المئة مقارنة مع يناير، و24 بالمئة عن مستواها المتدني في فبراير 2021 عندما تم إغلاق مصفاة في شمال الهند إغلاقا كاملا لأعمال صيانة.
وعادة ما تشتري المصافي الهندية الخام قبل شهرين من التكرير، وتكثف المصافي من عمليات التشغيل للاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير في مسعى لتعويض بعض الخسائر الناجمة عن بيع الوقود في السوق المحلية.
وأرجأت بعض المصافي أيضا أعمال صيانة لوحدات من أجل الاستفادة من التصدير، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الوقود.
والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتعتمد على الشرق الأوسط في الحصول على أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام. 

واحتفظ العراق بموقعه كأكبر مورّد للنفط إلى الهند تليه السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

الوقود واردات النفط الهند النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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