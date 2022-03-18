قضايا الظهيرة| أزمة تذاكر «مصر والسنغال» وواقعة فساد وجهد حكومي لمواجهة جشع التجار

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القراء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد «الدستور» في نشرة الظهيرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القراء خلال ساعات الصباح:

«الشكاوى الحكومية» تستجيب لشكاوى المواطنين من استغلال التجار

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات مختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، ولا سيما ما يتعلق منها بإنفاذ القانون وضبط الأسواق، ومواجهة محاولات بعض التجار احتكار أنواع من السلع أو حجبها، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية؛ وكذا بيع بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات استغلالاً للأحداث العالمية الراهنة.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الموحدة إلى أن المنظومة قامت، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بالتعامل مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الاستجابات جاءت كنماذج لجهود الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة وزارات التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها، والداخلية وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى جميع المحافظات، بما يؤكد حرص الحكومة بكل الجهات التابعة لها على الحد من مظاهر الاستغلال وجميع أوجه مخالفة القانون، حماية لحقوق المواطنين.

وفيما يتعلق ببعض نماذج الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين، فأشار مدير المنظومة إلى أنها تنوعت بين السلع التموينية والرقابة على الأسواق، إلى جانب شكاوى تتعلق بإنفاذ وإعمال القانون، وشكاوى المحليات.

وسرد الدكتور طارق الرفاعي بعضا من هذه النماذج، التي من بينها تلقي المنظومة شكوى من مواطن يقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من قيام أحد بدالي التموين بالمنطقة بفرض مبالغ مالية إضافية على المواطنين نظير قيامه بصرف السلع التموينية لهم دون وجه حق.

وقال مدير المنظومة: بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين السنبلاوين التابعة لمديرية التموين بمحافظة الدقهلية، بشن حملة تفتيش على المنفذ التمويني محل الشكوى وبثبوت المخالفة تحرر محضر جنح رقم (1770) لسنة 2022 ضد البقال التمويني، علاوة على غلق المنفذ، بالإضافة إلى تلقي شكوى من مواطن يقيم بقرية الدويرات بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بشأن قيام بعض الجزارين ببيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وطرحها بسوق يوم الجمعة، الذي يقام أسبوعيًا بالقرية، على كونها لحوما صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم شن حملة موسعة مكونة من مفتشي الهيئة ومباحث وزارة التموين، على السوق محل الشكوى، وأسفرت الحملة عن ضبط حوالي 120 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، علاوة على وجود تغير بخواصها الطبيعية، كما تم تحرير محضر جنح رقم 1875 لسنة 2022 مركز المنشاة ضد حائزي تلك اللحوم وإحالة الواقعة للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات بالقضية.

فيما يخص شكاوى إنفاذ وإعمال القانون، نوّه مدير منظومة الشكاوى إلى الشكوى الجماعية التي تلقتها المنظومة من جانب بعض أهالي منطقة شارع الشيخ قنديل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ادعوا خلالها قيام مالك أحد مطاحن الغلال بتشغيل ماكينات المطحن الخاصة به، مستخدماً وصلات تيار كهربائي بشكل غير قانوني، بما يؤثر سلبًا على استقرار التيار الكهربائي الواصل لمنازل القرية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تبين قيام المشكو في حقه بسرقة تيار كهربائي من خلف العدادات الواصلة إليه، وقد تحرر محضر جنح ضده رقم (12392) لسنة 2022.

أما فيما يخص شكاوى المحليات، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى شكوى مواطن يقيم بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، يتضرر فيها من قيام مالك أحد المقاهي الكائنة أسفل العقار المقيم به بالتعدي على حرم الطريق وافتراش الرصيف ومنع السيارات من الانتظار أمام العقار، علاوة على ما ينتج عن المقهى من إزعاج دائم للسكان.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: بالتنسيق مع محافظة الجيزة، أفادت إدارة الإشغالات بحي الهرم، بشن حملة تفتيش على المقهى محل الشكوى، وتم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه.

بالإضافة إلى شكوى مواطنة تقيم بقرية إدمو بمحافظة المنيا، أفادت خلالها بحدوث مضاعفات صحية ضارة لها على أثر تلقيها علاجا أوصت به طبيبة تمتلك مركزًا خاصاً لعلاج السمنة والنحافة بالقرية، وبالرجوع لأطباء مختصين أفادوها بأن الدواء الموصوف لها غير مصرح باستخدامه طبيًا.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: بالتوجيه إلى محافظة المنيا، أفادت مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتفتيش على المركز محل الشكوى، تبين عدم حصوله على تراخيص لمزاولة العمل، كما تبين أن مالكة المركز تعمل صيدلانية، وتقوم بالكشف على المرضى المترددين عليه، وتحرر محضر جنح بالواقعة رقم (5661) لسنة 2022 بندر المنيا.

رئيس الجبلاية يتدخل لإنهاء أزمة تذاكر مباراة السنغال فى اتحاد الكرة

شهد مقر اتحاد الكرة أمس بعض المشادات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وموظفى إدارة التعاقدات، بشأن التذاكر والدعوات المخصصة للجبلاية خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال فى تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالى يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التى تستضيفها قطر نهاية العام الجارى.

ونشبت مشادات كلامية بين أعضاء المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد بسبب الدعوات والتذاكر التي منحتها الشركة المسئولة عن بيع التذاكر إلكترونيا للاتحاد وفقا للتعاقد الذي يمنح الجبلاية الحق في الحصول على نسبة من التذاكر والدعوات.

وبدأت الأزمة بعد تسلم التنفيذي للاتحاد، التذاكر والدعوات دون منحها لأعضاء المجلس، إلى جانب غضب الموظفين في الاتحاد الذين تجاهلهم المدير التنفيذي بشكل كامل في الدعوات.

وهو ما ترتب عليه تدخل جمال علام رئيس الجبلاية، لتهدئة الأجواء والاتفاق على منح كل عضو فى المجلس 10 دعوات فقط كما الحال بالنسبة للاعبى المنتخب الوطنى الذين يحق لهم الحصول على دعوات من اجل أسرهم.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم

وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر المباراة على ثلاث دفعات وقد انتهت الدفعة الأولى منها بالفعل، قبل أن تعلن انطلاق الطرح الثاني مساء أمس الخميس بعد نفاذ التذاكر بشكل كامل.

وجاءت اسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه



محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بمديرية التربية والتعليم للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة لإعمال شؤونها للتحقيق في واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة (8 مليون و100 ألف جنيه) ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقًا لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبيَّن من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، قيام المختصين بإبرام عملية شراء بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد القانونية.

وتضمن التقرير قيام المختصين بالسير في إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقًا للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم فى العملية إرساءً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونيًا، وكذا التلاعب والتعديل في أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وقيامهم بالعرض الغير أمين على السلطة المختصة بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح وذلك بما يخالف الواقع والحقيقة، فضلاً عن عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة بدون وجه حق.

ووفقًا لما تقدم، اتضح للجنة أن كافة الإجراءات وهمية وصورية بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المُشار إليها دون غيرها، وهو ما يلقى على تلك التصرفات الفساد والتحايل والتواطؤ لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

«مترو» ترشّح القاهرة ضمن أفضل الوجهات السياحية لقضاء إجازة الربيع

رشَّحت صحيفة «مترو» البريطانية مصر ضمن أفضل 11 وجهة سياحية في العالم لقضاء إجازة الربيع لعام 2022، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بطقس معتدل لاسيما في شهر مايو ولديها الكثير لتقدمه من المعالم التاريخية المميزة.

ودعت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، كل محبي السفر حول العالم لزيارة مدينة القاهرة والاستماع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة، مضيفة أن العاصمة المصرية تعج بالتاريخ والحضارة والمعالم التاريخية المختلفة، أهمها الأهرامات وأبو الهول.

كما دعت الصحيفة إلى زيارة المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه بشكل رسمي في نوفمبر من هذا العام، لافتة إلى أن المتحف يضم أكثر من 120 ألف قطعة أثرية بما في ذلك القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون، والتي تعد من أبرز القطع الأثرية النادرة، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية القديمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة تتمتع بدرجات حرارة معتدلة فى الربيع، مضيفة أن شهر مايو أحد أفضل الشهور التي يجب زيارة أرض الفراعنة فيه، حيث يكون الطقس دافئًا، وتبلغ سطوع حرارة الشمس المعتدلة 11 ساعة تقريبا، إلى جانب انعدام فرص سقوط الأمطار في هذا الوقت من العام.

وتابعت: "لكل أولئك الذين يبحثون عن شيء مختلف قليلاً عن قضاء وقت مريح على الشاطئ، فإن العاصمة المصرية لديها الكثير لتقدمه، ولن تكتمل الأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام حتى تقوم برحلة إلى الأهرامات وأبو الهول ثم إلى جولة حرة داخل المتحف المصري الكبير".

واستكملت: “على الرغم من عدم وجود شواطئ في القاهرة، يمكنك القيام برحلة ليوم واحد إلى العين السخنة الواقعة على البحر الأحمر والتي تقع بعد حوالي 90 دقيقة فقط بالسيارة من العاصمة، لتستمتع بقضاء وقتا مسمرا بعيدا عن زخم المدينة”.

إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

أغلقت إدارة المرور في السادسة صباحاً طريق مصر- إسكندرية الصحراوي كلياً في الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائري إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

يأتي الإغلاق فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوي في المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير– ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور)، وطلبت الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوي بطول ما يقرب من 380 متراً، وبعرض ما يقرب من 18 متراً.

الأمر يستلزم إغلاق كلي لطريق إسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية، تحديداً بدءا من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، (بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، وحتى صباح السبت الموافق 30 / 7 /2022.

وأجرت إدارة المرور تحويلات من أبرزها:

أولا: المركبات القادمة عبر طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة ) وترغب بالسير فى اتجاه ( ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل ) تصعد أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى منطقة المنصورية ثم تنزل من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية وتواصل السير حتى منطقة كفرة نصار.

من منطقة كفرة نصار:

-المركبات التى ترغب فى السير باتجاه شارع الملك فيصل تصعد كوبرى كفرة نصار المستحدث وتواصل السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

- المركبات التى ترغب فى السير باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث ثم تسير يميناً من أسفل الكوبرى باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب فى السير باتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الآتي:

السير مسافة 150 مترا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عبر فتحة دوران تم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً باتجاه أسفل الطريق الدائرى ( منطقة غطاطى )، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً "إجباري" بطريق المنصورية المستحدث وصولاً لمنطقة كفرة نصار والدخول يميناً باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.

للمرة الثانية.. فتح باب التسجيل فى عمومية نقابة الصحفيين

فتحت نقابة الصحفيين باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية العادية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، في الدعوة الثانية لها.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الجمعة قبل الماضي 4 مارس 2022، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 18 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم 9692 لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م، وما يستجد من أعمال.

ويشترط لانعقاد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية اكتمال النصاب القانوني وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 حضور ربع عدد الأعضاء +1، ويمكن المد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، تنعقد الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل للمرة الثالثة.