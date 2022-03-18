الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبد العاطي: 3.15 مليار جنيه لمواجهة السيول ورفع كفاءة محطات الري

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك للحد من مخاطر السيول التي تتعرض لها المحافظات.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ ٣٣٨ منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد عدد ٨٩٢ بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلي، وتم تجهيز ٢٤٠ بئرا منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد ٢٥٢ محطة رفع باستثمارات تصل إلى ٣.١٥ مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم زمام ٦٣ ألف فدان.

كما أوضح، أنه فى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى.. فقد تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة".

فى سياق آخر ، وفي إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الري.. فقد تم إزالة أكثر من ١٩٣٠٠ حالة تعد بمساحة تصل إلى حوالى ٢.٠٠ مليون متر مربع.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

استثمارات محافظة قنا بني سويف مخاطر تعديات التاريخية حملات

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وائل لطفي

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