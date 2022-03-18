«ارتفاع مؤقت».. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار حتى 22 مارس

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سترتفع خلال اليومين المقبلين تدريجيا بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات.

وأوضح «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» أن حالة الطقس اليوم ستشهد اعتدالًا في درجات الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما سيكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذر من انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، موضحا أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا نتيجة للشبورة، وسيكون مشمس على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ودرجات الحرارة اليوم ستصل إلى 20 مئوية على القاهرة الكبرى نهارا و10 ليلا.

حالة البحرين

ولفت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 1.75متر، بينما تتراوح حالة البحر الأحمر بين الاعتدال والاضطراب ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

وأعلنت «الأرصاد» أنه اعتبارًا من الإثنين 21 مارس، ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومن المتوقع سقوط الأمطار اعتبارًا من يوم 20 حتى 22 مارس لفترة يومين من فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٠ والصغرى 11 والسواحل الشمالية ١٨ والصغرى ١٢ وجنوب سيناء ٢٤ والصغرى ١٦ وشمال الصعيد ٢٣ والصغرى ٩ وجنوب الصعيد ٢٩ والصغرى ١٤.

تفاصيل طقس السبت 19 مارس 2022

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس السبت سيكون مشابهًا لليوم، مع استمرار نشاط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الغربية، واستمرار الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وسيشهد السبت طقس معتدلًا ومشمس نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما سيكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت

تسجل القاهرة والوجه البحري 21 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، ودرجات الحرارة في الإسكندرية والسواحل الشمالية 18 درجة للعظمى و12 درجات للصغرى وفي جنوب سيناء 25 نهارًا و15 ليلًا وفي شمال الصعيد 23 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى وفي جنوب الصعيد 29 درجة للعظمى و12 درجات للصغرى.

تفاصيل طقس الأحد 20 مارس 2022

وسيشهد طقس الأحد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي.