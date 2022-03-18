الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 27 عاطلًا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بحبس 27 عاطلًا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة و6 أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة، بقيادة اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 27 عاطلًا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، 6 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و3065 جرامًا من مخدر البانجو، و645 جرامًا من مخدر الهيروين، و520 جرامًا من مخدر الحشيش، و20 جرامًا من مخدر الشادو، و200 جرام من مخدر الأيس، و1089 جرامًَا من مخدر البودر، و710 جرامات من مخدر الاستروكس، و77 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار عرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق حبس 27 عاطلا 4 أيام مواد مخدرة أسلحة نارية تحريات المباحث

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البابا المصرى

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