صحيفة سعودية: دعوة «التعاون الخليجي» لاستضافة مشاورات سلام يمنية فرصة لإنهاء الصراع

قالت صحيفة "الرياض" السعودية إن دعوة مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مشاورات "يمنية - يمنية"، لبحث مسار سلام مستدام تعد فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد، والشروع في مفاوضات جدية من أجل السلام، والعمل على رسم رؤية مستقبلية لواقع يمني جديد يجنح إلى السلم وينصرف إلى التنمية.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الجمعة بعنوان (فرص السلام)، "تحت قبة مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض، يجتمع اليمنيون لبحث مسار سلام مستدام، فالمجلس قدم دعوة لجميع مكونات الشعب اليمني بما فيها "الحوثي" للاجتماع من أجل جمع كلمتهم وصولا إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، إيمانا منه أن الحوار هو السبيل الوحيد لإخراج اليمن من أزمته".

وأكدت أن دول مجلس التعاون اعتادت الدعوة إلى تغليب الحوار من أجل صالح اليمن والشعب اليمني، والمشاورات "اليمنية - اليمنية" المزمع عقدها فرصة لا تعوض لنزع فتيل أزمة طال أمدها.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن إنهاء الصراع خطوة أولى في عملية ترسم مسارا يمنيا جديدا، يقوده اليمنيون أنفسهم وبرعاية خليجية، فهم مطالبون في هذه المشاورات بتقديم جميع ما يمكن تقديمه لإتمام جهود المصالحة بين مختلف الأطراف، وصولا إلى سلام شامل ومستدام، والفرص التي تلوح يجب اغتنامها".