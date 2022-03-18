الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد زواجها بشهرين اكتشف زوجها أنها حامل بالشهر الرابع!

فتاة
فتاة

تعدى عاطل جنسيا على ابنة شقيقه في إحدى قرى محافظة المنوفية، في واحدة من أكثر الجرائم خروج على الطبيعة  خلال العام 2022، بعدما تخلى عن مشاعر الأبوة وعلاقة صلة الرحم والقرابة وسولت له نفسه أن يقوم بتلك الواقعة، الغريبة على المجتمع المصري الذي يتسم بطابع التدين. 

 

وبدأت إدارة المباحث الجنائية في جمع المعلومات الأولية عن القضية والواقعة، وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم في الواقعة، وتم بمواحهته بأقوال زوج ابنة شقيقه والمجني عليها أقرت بارتكاب الواقعة، مستغلا ضعفها الجثماني وتعدى عليها جنسيا وعاشرها معاشرة الأزواج رغم عنها، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.


وترجع أحداث  الواقعة بتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يتقدم زوج ببلاغ يتهم عم زوجته بالتعدي عليها جنسيا بالاغتصاب قبل زواجهما وحمل زوجته منه، وذلك بعد الكشف عليها واكتشاف أنها حامل في الشهر الرابع على الرغم من زواجهما منذ شهرين فقط.

 

هذا الأمر الذي آثار غضب المحيطين، مما دفع زوج الفتاة من التقدم ببلاغ لمركز الشرطه حتى يتم محاسبة ومعاقبة الجاني عقاب رادع. 

المنوفية محافظة قدم اغتصاب تحقيق شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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