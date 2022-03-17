الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، فى حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارة ملاكى وتروسيكل، بطريق القنطرة في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل، بطريق القنطرة، بمفارق المطار.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة “ آية.ع.س” 12 سنة، و “اسماعيل.س.غ”، 25 سنة، وإصابة “محمد.س.غ”، 45 سنة، بجروح في الرأس، جميعهم مقيمي القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وتم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة مستشفى الصالحية تحت تصرف النيابة العامة.

الاسماعيلى محافظة تصادم مصرع مستشفى حادث تصادم

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