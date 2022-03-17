سفير مصر فى سلوفاكيا: استقبلنا المئات.. ووفرنا لهم أماكن إعاشة لائقة

أشار باسم خليل، سفير مصر فى سلوفاكيا، إلى أن السفارة نجحت فى تسهيل عبور مئات المواطنين المصريين الحدود الأوكرانية- السلوفاكية، بداية من يوم ٢٦ فبراير الماضى، ووفرت لهم أماكن إقامة لائقة، حتى إجلائهم إلى أرض الوطن بطائرات خاصة على نفقة الدولة.

وكشف عن أن توفير أماكن إقامة لائقة كان التحدى الأكبر الذى واجه السفارة المصرية فى هذه الأزمة، على ضوء نزوح عدد كبير من الأوكرانيين إلى سلوفاكيا، وشغلهم هذه الأماكن بالفعل، لكن السفارة نجحت فى تجاوز الأمر وتوفير هذه الأماكن بالفعل.

■ بداية.. ما إجمالى عدد المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية مع سلوفاكيا، منذ بداية فتحها وحتى الآن؟

- مئات من المواطنين المصريين عبروا الحدود الأوكرانية- السلوفاكية، بداية من يوم ٢٦ فبراير الماضى وحتى تاريخه، وسافرت أعداد كبيرة منهم إلى مصر بالفعل، من خلال دول مجاورة.

■ وماذا عن التسهيلات التى قدمتموها لهم بالتعاون مع السلطات السلوفاكية؟

- منذ بداية تدفق موجات العابرين للحدود الأوكرانية السلوفاكية، عملت السفارة المصرية فى براتسلافا على تسهيل إجراءات استقبالهم على المعبر الحدودى، ثم العمل على دخولهم الأراضى السلوفاكية، دون تأخير أو تعقيد لإجراءات الدخول، وصولًا لنقلهم إلى العاصمة من خلال حافلات مجهزة، وتسكينهم فى فنادق هناك، مع تقديم وجبات لهم على نفقة الدولة المصرية، ومتابعة كل احتياجاتهم.

■ كم مصريًا من المتوقع وصوله من أوكرانيا إلى سلوفاكيا خلال الأيام المقبلة؟

- لا يمكن للسفارة توقع عدد المصريين الذين سيستطيعون عبور الحدود الأوكرانية- السلوفاكية خلال الأيام المقبلة، وإن كانت أعداد المواطنين المصريين العابرين تلك الحدود قد تزايدت حاليًا، فى ظل توفير ممرات آمنة تسهل خروجهم من أوكرانيا إلى دول الجوار.

■ وماذا عن الغرف التى نجحت السفارة فى توفيرها للمواطنين القادمين من أوكرانيا؟

- نجحت السفارة فى توفير أماكن إقامة لأكثر من ١٠٠ مواطن مصرى، منذ اندلاع الأزمة فى ٢٤ فبراير الماضى، بالإضافة إلى توفير سبل الرعاية والإعاشة لهم، بتوجيهات من القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية، علمًا بندرة أماكن الإقامة المتوافرة فى العاصمة السلوفاكية والمدن الكبرى، بسبب توافد مئات الآلاف من النازحين الأوكرانيين وشغلهم أغلب أماكن الإقامة فى سلوفاكيا.

وتمكنت السفارة من إجلاء ٧١ مصريًا، فى ٧ مارس الجارى، عبر طائرة خاصة على نفقة الدولة، وبالتعاون مع السلطات المصرية المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الإقامة والإعاشة لأكثر من ٤٠ مواطنًا، فى انتظار إعادتهم إلى أرض الوطن.