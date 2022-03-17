«التضامن» فى 24 ساعة.. جلسات بث مباشر للحفاظ على كيان الأسرة خلال رمضان

أجرت وزارة التضامن، اليوم الخميس، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:



«التضامن» تنظم زيارة لأبناء دور الرعاية وذوي الهم لمركز التدريب البحري

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية وذوي الإعاقة لمركز التدريب البحري التخصصي التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى ظل الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التواصل والدمج المجتمعي للأبناء داخل دور الرعاية الاجتماعية، من أجل تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم، حيث تحرص الوزارة على تنفيذ زيارات تعريفية تثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية.

https://www.dostor.org/3745705

التضامن: جلسات بث مباشر للحفاظ على كيان الأسرة خلال شهر رمضان

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة، إن الوزارة تعد جلسات بث مباشر بعد صلاة التراويح على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، مدتها ساعة بهدف مناقشة المشاكل الأسرية فى إطار برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة.

وأكدت فارس فى تصريحات لـ"الدستور"، أن البرنامج سيذاع أسبوعيًا وتم اختياره خلال شهر رمضان حتى يكون هناك التفاف للأسرة حوله، خاصة أنه أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية.

https://www.dostor.org/3745896

بنك ناصر ينتهى من استقبال طلبات التوظيف غدًا

ينتهي بنك ناصر الاجتماعي، غدا، من استقبال طلبات التقديم للوظائف التي أعلن عنها، وشملت عنه حاجته لـ(34) وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من الحاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإداراته ومن قاطني محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدي عبدالرحمن العلمين بمحافظة مطروح).

https://www.dostor.org/3745966



اليوم العالمي للمرأة.. «التضامن» تنشر نصائح لحياة أسرية سليمة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، «انفوجراف» يحمل مجموعة من الرسائل للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي تحتفل به الوزارة على مدار شهر مارس، بشأن أهمية محو أمية المرأة.

https://www.dostor.org/3745950