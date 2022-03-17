«أهلًا رمضان ومنافذ متنقلة».. حلول الحكومة لمواجهة جشع التجار

تحاول الحكومة توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين لاسيما مع حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والبحث عن أكثر الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الاحتكارية وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين في الأسواق.

وأطلقت وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل ٢١ سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية، محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

ولم يقتصر الأمر على هاتين المحافظتين فقط، وإنما أوضح القصير أن هناك نحو ١٧١ منفذًا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية تابعة إلى وزارة الزراعة، فضلا عن ٢١ منفذا متحركا، مضيفًا أنه جرى ضخ مزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، ذاكرا أنه سيتم أيضا خلال الأسبوع المقبل افتتاح معرضين كبيرين بمحافظة الجيزة، يشمل العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية متكاملة تشترك فيها كل الوزرات والهيئات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

معارض أهلًا رمضان

ووفرت الحكومة أيضًا معارض أهلًا رمضان التي تستهدف توفير جميع المنتجات الغذائية واللحوم وكافة السلع بأسعار مخفضة، وتمت مراعاة توزيع المعارض على مستوى المحافظات.

وفي محافظة القاهرة يوجد أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بالإضافة إلى معرض آخر بمنطقة شبرا في 58 شارع جسر البحر الساحل، ومنطقة دار السلام بمؤسسة الزكاة 66 شارع الفيوم.

وفي محافظة الجيزة يوجد فيها 4 معارض أهلا رمضان، حيث تقع عناوين معارض أهلا رمضان في الجيزة، بشارع الملك فيصل، منطقة أرض اللواء بالعجوزة، منطقة المنيب، ومنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم.

أما في محافظة الاسكندرية فيوجد معرض رئيسي في أرض كوتة بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، بينما تضم 3 معارض أخرين بمناطق العطارين، والجمرك والمنشية.

فايزة علي، إحدى ربات البيوت، تقول إن الأسعار قفزت فجأة قبل حلول شهر رمضان كعادة التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار، ولكن الأمل كان في المعارض والمنافذ التي توفرها الحكومة للشراء منها بعيدًا عن جشع التجار.

وتضيف فايزة، أن المنافذ الحكومية ومعارض مثل أهلا رمضان، هي التي أنقذتنا لشراء السلع واحتياجاتنا قبل دخول شهر رمضان، خاصةً أن شهر رمضان تكثر فيه العزائم والتجمعات العائلية وبالطبع تزداد الحاجة والطلب على السلع والمنتجات الغذائية.

وتتابع: «من أفضل المزايا هذا العام في معارض أهلًا رمضان هي انتشار المعارض تقريبا في كل المناطق، فهي قريبة من منطقة سكننا في دارالسلام».

ويقول حسن جلال، موظف بإحدى الجهات الحكومية، أنه مسؤولا عن شراء احتياجات منزله من منتجات وسلع غذائية بشكل شهري، وفي هذه الفترة وجد ارتفاع في الأسعار والذي يؤكد التجار أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويوضح أن المنقذ الوحيد كانت المنافذ التي تم توفيرها لمواجهة غلاء التجار، ومعرض أهلا رمضان الذي اتردد عليه مع كل عام تقريبًا كان احدى الحلول الهامة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

وأشاف: «تجولت في معرض أهلا رمضان ووجدت معظم السلع الغذائية التي تحتاجها كل الأسر المصرية، بالإضافة إلى أن المنتجات أسعارها مخفضة وتنافسية مقارنةً بالمنافذ الأخرى».

ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ «الدستور»، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير المنتجات في الأسواق، وعلى رأسها الخضر والفاكهة خاصةً مع قرب شهر رمضان.

وأوضح أن قرار وقف تصدير عدد من السلع الاستراتيجية يأتي بهدف تحقيق حاجة الأسواق والمواطنين من هذه السلع، بما يضمن وجود مخزون من المنتجات الاستراتيجية بما يكفي عدة شهور قادمة.

وأَضاف نقيب الفلاحين، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تطلق قوافل في مختلف المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة لهم، مشيرًا إلى المنافذ المتنقلة التي تتوجه إلى المناطق النائية من المحافظات وذات الكثافة السكانية العالية لتوفير المنتجات للمواطنين.