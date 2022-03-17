محافظ بنى سويف يتفقد معارض «أهلًا رمضان» و«كلنا واحد» لبيع السلع

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، "اليوم الخميس"، معرض بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية في إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتزامنًا مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتوفير كافة أنواع السلع وضبط أسعار السلع الأساسية وكافة الأنواع.

حيث يشارك في إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والمصرية لتجارة الجملة، وتحت إشراف بيطري وصحي، وذلك بالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتتركز على التوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز.

وتفقد المحافظ منتجات المعرض المقام خلف مبنى الصالون الأخضر، ويضم كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق تصل التخفيضات في بعض السلع من 20 إلى 30% عن السوق، وتبادل الحديث مع عدد من المواطنين أثناء ارتيادهم أقسام المعرض، للحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها، مستفسرًا منهم عن السلع "سعرها وجودتها".

وأكد المحافظ على توفير التيسيرات اللازمة وتفادى الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض، مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية، للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها المواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها.

فيما أعرب عدد من المواطنين، ممن تصادف وجودهم، عن سعادتهم بالمعرض، معبرين عن شكرهم للمحافظ الذي يرعى إقامة هذا المعرض، خاصة أن المعرض يشمل كافة السلع، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وأن المعرض منظم بطريقة مميزة.

كما تفقد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ معرض مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وتجول المحافظ داخل المعرض الذى يضم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش والسكر واللحوم والزيت والأرز والمكرونة، وغيرها من السلع ومستلزمات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.

حيث أثنى المحافظ على المبادرة التى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة تنفذ خطة بالتعاون مع شركاء التنمية (قطاع خاص– مجتمع مدني) والجهات التنفيذية للتوسع في معارض ومنافذ السلع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد معارض أهلا رمضان 8 معارض، وكلنا واحد 8 معارض، وعدد الشوادر 16 شادرًا لبيع اللحوم، وعدد الهايبرات والسوبر ماركت المشتركة في المبادرة 7 سوبر ماركت، وجار التوسع في ذلك.