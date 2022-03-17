لبنان: بري يبحث مع وزير الداخلية التحضير للانتخابات النيابية

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم، مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الأوضاع العامة والتحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية، إضافة للأوضاع الأمنية، وذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

وقال مولوي، في تصريح له عقب اللقاء، إنه عرض على رئيس مجلس النواب كافة التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبة للعملية الانتخابية، موضحًا التفاصيل اليومية الإدارية واللوجستية حتى إغلاق باب الترشح منتصف ليل أمس الأول، بالإضافة إلى المراحل اللاحقة التي تقوم بها الوزارة سواء على صعيد العملية الانتخابية ذاتها أو الاستعدادت في المحافظات والبلديات لتأمين التيار الكهربائي الدائم في يوم الانتخابات.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الأمنية والتي أوضح رئيس مجلس النواب رأيه حيالها، مشددًا على الإصرار على إجراء الإنتخابات وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض الانتخابات.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد أعلن أمس، تسجيل 1043 مرشحًا للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل بالداخل، بينهم 155 سيدة.